Gebäudereiniger in Hannover. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Trotz annähernder Vollbeschäftigung in vielen Regionen läuft auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht alles rund. Eine Datensammlung zur "Qualität der Arbeit" des Statistischen Bundesamtes zeigt unter anderem einen großen Niedriglohnsektor.



So betrug die Niedriglohnquote für das Jahr 2014 21,4 Prozent. Diese Beschäftigten verdienten weniger als 10 Euro in der Stunde. Frauen mussten sich deutlich häufiger (Quote: 27,2 Prozent) mit niedrigen Löhnen zufrieden geben als Männer (15,8 Prozent).