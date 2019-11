Der Libanon ist gespalten entlang seiner Religionsgemeinschaften. Vor 30 Jahren beendete das Friedensabkommen von Ta'if den Bürgerkrieg. Seitdem ringen Angehörige 18 verschiedener Konfessionen im Parlament um Einfluss - die Regierung ist de facto kaum handlungsfähig. "Unser Ziel war der Sturz der Regierung", erzählt Tatiana. Der Rücktritt von Ministerpräsident Saad Hariri zwölf Tage nach Beginn der Proteste reicht den Demonstranten nicht. Sie fordern eine technokratische Übergangsregierung, neue Politiker. Aber jetzt stagniere es, so Tatiana: "Die korrupte Klasse will zurückkommen. Wir, die Menschen auf der Strasse aber halten den Druck aufrecht. Wir wollen sie nicht mehr an der Macht haben."



Tatiana spricht von Politikern wie dem Staatspräsident Michel Aoun oder Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah. Beide wollen Teil der neuen Regierung bleiben. In einem Interview gibt der Präsident den Demonstranten zu verstehen: "Wenn Menschen unzufrieden sind mit den anständigen Machthabern, dann sollen sie doch emigrieren." In dieser Nacht stirbt ein Mann im Gerangel mit dem Militär. Trotzdem bleibt es friedlich. Mit Kerzen ehren sie "ihren Märtyrer der Revolution". Dann wieder Massenproteste und Strassenblockaden - landesweit. "Die Politiker wollen uns provozieren, aber wir lassen uns nicht auf der Ruhe bringen", erklärt die 21-jährige Nur: "Brennende Straßenblockaden sind ein klares Signal, aber noch radikaler soll es nicht werden. Wir bleiben friedlich." Denn alle Libanesen, so sagt sie, haben den Krieg satt.