Frauen in Führungspositionen (Symbolbild). Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Deutschlands Börsenschwergewichte hinken bei der Besetzung von Spitzenpositionen mit Frauen hinterher. Bei einem Vergleich der jeweils 30 größten börsennotierten Unternehmen in Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden und den USA rangierte Deutschland auf dem letzten Rang, so eine Untersuchung der Allbright Stiftung.



Nur 12 Prozent der Vorstandsmitglieder der 30 DAX-Konzerne seien weiblich. Großbritannien kommt auf gut 20 Prozent, in Polen sind es 15,5 Prozent und in Frankreich 14,5.