Al-Kunun erklärte am Dienstag in Kanada, sie wolle unabhängig leben, reisen und ihre eigenen Entscheidungen treffen. "Ich bin eine der Glücklichen", sagte sie. "Ich weiß, dass es glücklose Frauen gibt, die bei Fluchtversuchen verschwunden sind oder ihr Leben nicht ändern konnten." Die junge Frau hatte sich in der vergangenen Woche in einem Flughafenhotel in Thailand verbarrikadiert, um einer Abschiebung in ihre Heimat zu entgehen. Sie berichtete in sozialen Medien über ihr Schicksal und machte damit international Schlagzeilen. Al-Kunun war nach eigenen Angaben von einem ihrer Brüder misshandelt und monatelang in ihrem Zimmer eingesperrt worden, nachdem sie ihre Haare kurz geschnitten hatte. Sollte sie zu ihrer Familie zurückgeschickt werden, drohe ihr der Tod, erklärte die 18-Jährige. Gut eine Woche nach ihrer Flucht aus Saudi-Arabien gewährte Kanada ihr Asyl.