Frauen haben in Saudi-Arabien nur eingeschränkte Rechte.

Quelle: Arno Burgi/dpa

Frauen in Saudi-Arabien werden ab sofort per SMS über "Veränderungen ihres Ehestatus" informiert. Dies soll helfen, die Rechte von Frauen zu schützen, teilte das saudische Justizministerium mit. Frauen könnten zudem über ein Internetportal Einsicht in die Unterlagen und ihren Status nehmen.



Menschenrechtsorganisationen hatten die Rechte von Frauen in dem Land immer wieder kritisiert. So war es Männern möglich, sich von ihrer Frau scheiden zu lassen, ohne diese darüber zu informieren.