Afghanische Frauen im Kundus. (Archivbild)

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

In Afghanistan sorgt ein angeblicher Gesetzesvorschlag aus dem Frauenministerium für viel Spott. Demnach soll man 10.000 Afghani (rund 115 Euro) Strafe zahlen, wenn man eine Frau länger als 14 Sekunden ansieht. Das Frauenministerium dementierte die Berichte.



Für viel Gelächter sorgte ein Video in den sozialen Netzwerken. Darin schielt ein Mann mit einer Wanduhr in der Hand um die Ecke. Er sagt, er dürfe seine Liebe nur 13 Sekunden ansehen, "weil 10.000 Afghani hat nicht mal mein Vater".