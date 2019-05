Frauenlob wird gerne von Kirchenmännern gesungen, die aber allein bestimmen, wo Frauen ihre Talente in der Kirche einbringen dürfen. Die Initiative "Maria 2.0" in einem Brief an Papst Franziskus

Die gläubigen Frauen - sie sind vielfach ehrenamtlich tätig - protestieren gegen Machtstrukturen in der Kirche und die von ihnen kritisierte Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Amtsträger. Ihr Hauptanliegen ist aber, dass sich die Struktur in der Kirche ändert: In einer Online-Petition an Papst Franziskus fordern die Teilnehmerinnen Zugang zu allen Ämtern und die Aufhebung der Pflicht zur Ehelosigkeit für katholische Priester, dem Zölibat. "Frauenlob wird gerne von Kirchenmännern gesungen, die aber allein bestimmen, wo Frauen ihre Talente in der Kirche einbringen dürfen", heißt es darin: "In ihrer Mitte dulden sie nur eine Frau: Maria. Auf ihrem Sockel. Da steht sie. Und darf nur schweigen." Stattdessen solle Maria - stellvertretend für alle Frauen - in die Mitte gerückt werden: "als Schwester, die in die gleiche Richtung schaut wie wir".