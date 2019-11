Der deutsche Frauen-Vierer beim Bahnradsport-Weltcup in Glasgow

Quelle: dpa

Der deutsche Vierer der Frauen hat beim Bahnradsport-Weltcup in Glasgow erneut den zweiten Platz in der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung belegt. Die Mannschaft mit Franziska Brauße, Lisa Klein, Lisa Brennauer und Gudrun Stock steigerte im Finale im Chris-Hoy-Velodrom den deutschen Rekord um 0,314 Sekunden auf 4:14,522 Minuten, musste sich aber wie bei der Europameisterschaft vor drei Wochen Großbritannien (4:12,244) geschlagen geben.



Auch beim Weltcup vor einer Woche in Minsk hatte das Quartett Platz zwei - damals hinter den USA - belegt.