Altmaier mit Kanzlerin Merkel und Umweltministerin Hendricks.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) plädiert dafür, das nächste Kabinett zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. "Wir wollen erreichen, dass im öffentlichen Dienst Frauen 50 Prozent der Führungspositionen besetzen. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir in der Regierung mit gutem Beispiel vorangehen", sagte Altmaier der "Bild am Sonntag"



"Es gibt in der CDU viele hervorragend geeignete Frauen: Das muss mehr als bisher auch sichtbar sein", forderte der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).