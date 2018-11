Plenarsaal im Reichstagsgebäude in Berlin. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die Grünen wollen den Frauenanteil im Bundestag per gesetzlicher Quote erhöhen. "Wir brauchen ein Parite-Gesetz", sagten Parteichefin Annalena Baerbock und die frauenpolitische Sprecherin der Partei, Gesine Agena. Das Parlament sei Spiegel der Gesellschaft, und in dieser seien die Hälfte Frauen.



"100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts ist ein solcher Schritt überfällig", kritisierten sie. Eine verfassungskonforme Ausgestaltung zu finden, werde aber schwierig, räumten sie ein.