Der DGB fordert höhere Löhne in der Alten- und Krankenpflege. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine bessere Bezahlung in frauendominierten Berufen. Die neue Bundesregierung müsse schnellstens Schritte für mehr Gleichstellung umsetzen, wie sie im Koalitionsvertrag geplant seien, sagte DGB-Vize Elke Hannack der dpa in Berlin.



Dazu zählten das geplante Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit und die angekündigten Verbesserungen in der Alten- und Krankenpflege. Das Statistische Bundesamt legt heute Zahlen zum sogenannten Gender Pay Gap vor.