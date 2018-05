Dorothee Bär kritisiert die CSU. Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Die designierte Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, CSU-Vize Dorothee Bär, sieht bei der Frauenförderung in ihrer Partei noch Nachholbedarf. "Ich gebe ganz offen zu, dass wir tatsächlich an dem Thema Frauen und auch Frauen in der CSU noch arbeiten müssen", sagte Bär dem BR.



"Wir haben halt auch relativ wenige Bundestagsabgeordnete, wir sind nur acht von 46." Die drei künftigen CSU-Bundesminister sind allesamt Männer. Bär wäre damit die einzige CSU-Frau mit einem Regierungsposten.