Um 11 Uhr legten viele Frauen kurzzeitig die Arbeit nieder, auch die Sitzung des Nationalrats wurde unterbrochen. Die Gewerkschaft hatte zudem dazu aufgerufen, um 15.24 Uhr in den Feierabend zu gehen - nach ihrer Rechnung arbeiten die Frauen in der Schweiz ab dann, ohne dafür bezahlt zu werden. Den Gewerkschaften zufolge verdienen sie immer noch deutlich weniger als Männer, je nach Erhebungsmethode bis zu 19 Prozent. Im Rentenalter hätten Frauen durchschnittlich knapp 40 Prozent weniger zur Verfügung.



Die Gewerkschaften forderten in einem Manifest neben Lohngleichheit auch eine Anerkennung und gerechte Verteilung von Haus- und Pflegearbeit. Eine weitere Forderung war eine generelle Verringerung der Arbeitszeit, damit bezahlte und unbezahlte Arbeit besser verteilt werden kann. "Betreuungsaufgaben und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen, ist in der Schweiz fast nur mit einem Teilzeitpensum möglich", betonten die Gewerkschaften. Zudem müsse ein besserer Schutz von Frauen vor Gewalt und sexueller Belästigung gewährleistet werden. Übergriffe würden noch immer viel zu oft als "Kavaliersdelikt" angesehen und nicht ernst genommen. "Auch in der Schweiz dauern Sexismus, Ungleichheit und Gewalt gegenüber Frauen an", heißt es in dem Manifest.