Plakat: "Aktion Dornröschen"

Quelle: privat

"Vor 35 Jahren war es noch unvorstellbar, dass Frauen wählen", sagt die Liechtensteinische Feministin Helen Marxer heute. Sie erinnert sich gut an die Zeit, in der sie mit einigen weiteren Frauen die "Aktion Dornröschen" startete. Schon in den Jahren zuvor bemühten sich die Frauen mit Aufklärung, Plakaten und Leserbriefen, gute Stimmung für ein Frauenwahlrecht zu machen. Nach vielen Gesprächsversuchen mit Politikern und zwei negativen Abstimmungen im Parlament in den Jahren 1971 und 1973 entschieden sie sich für einen Strategiewechsel: "Mit der Aktion Dornröschen haben wir nicht mehr um ein Wahlrecht gebeten, sondern es gefordert."



Den Männern gefiel das nicht. Einige beschimpften die Aktivistinnen als Vaterlandsverräterinnen, warfen ihnen Destruktivität vor. "Frauen, die fordern: Das ist ganz schlecht angekommen", sagt Marxer. Man habe gemerkt, dass es unmöglich ist, die Mehrheit der Männer von der Notwendigkeit des Frauenstimmrechts zu überzeugen – also gingen die Frauen der Aktion Dornröschen den parlamentarischen Weg. Bis nach Straßburg.