Ob ihr am Ende das Mandat tatsächlich entzogen werde, spiele letztlich keine Rolle mehr, so Petry. "Weil der politische Schaden für die Gesamtpartei bereits angerichtet ist, indem ein Kreisverband, der mir die Kandidatur angetragen hat, jetzt aufgrund meiner Kritik an Rechtsauslegern wie Höcke und Maier die Kandidatur wieder entziehen will, das spricht Bände über solche Parteivertreter."