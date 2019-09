Nicht zur Nachahmung empfohlen: Alain Robert am "Skyper"-Hochhaus

Quelle: Boris Roessler/dpa

Ein Extremkletterer hat mit einem waghalsigen Aufstieg im Frankfurter Bankenviertel Aufsehen erregt. Der französische Freeclimber Alain Robert hangelte sich am 153 Meter hohen Hochhaus "Skyper" hoch - Zeugen zufolge in etwa 20 Minuten. Anschließend kletterte er die Fassade wieder hinunter. Unten nahm ihn dann die Polizei in Empfang.



Bei der Kletteraktion handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit, teilte die Polizei mit. Außerdem werde geprüft, ob sich der Kletterer wegen Hausfriedensbruchs verantworten müsse. Das Gebäude blieb ersten Erkenntnissen zufolge unbeschädigt. Der 57-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen.