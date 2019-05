Das Personal ist neben der Aufsicht des Schwimmbetriebs und Schwimmunterricht für die Sicherheit in der gesamten Anlage verantwortlich, überprüft und reguliert die Wasserqualität und bedient und wartet die ganze Technik drumherum. Plus mittlerweile eine Menge Psychologie und Streitschlichtung. Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister

Genau genommen heißt der Bademeister eigentlich ganz anders. "Der Fachangestellte für Bäderbetriebe hat eine Ausbildungszeit von drei Jahren. Nach zwei Jahren im Beruf kann er sich – ähnlich wie im Handwerk – zum Meister für Bäderbetriebe fortbilden", sagt Peter Harzheim. Das hört sich nach mehr an, als nur am Beckenrand zu stehen. Ist es auch. "Das Personal ist neben der Aufsicht des Schwimmbetriebs und Schwimmunterricht für die Sicherheit in der gesamten Anlage verantwortlich, überprüft und reguliert die Wasserqualität und bedient und wartet die ganze Technik drumherum. Plus mittlerweile eine Menge Psychologie und Streitschlichtung", so Harzheim.



Mit knapp über 2.000 Euro starten Berufsanfänger in der Regel, der Meister kann auch schon an der 3.000er Marke kratzen. Im öffentlichen Dienst wohl bemerkt. "In der Privatwirtschaft liegen die Gehälter oft deutlich darunter. Da geht es um Gewinne, und darunter kann die Qualität einer Einrichtung natürlich leiden", sagt der Präsident. Leiden könne aber ebenso die Motivation, als junger Mensch einen Beruf zu wählen, der Schichtdienste und häufige Einsätze am Wochenende mit sich bringt – und neben mangelnder Familienkompatibilität dann mit Bruttogehältern unter 2.000 Euro (in der Privatwirtschaft) auch kaum Perspektiven für eine Familiengründung habe.