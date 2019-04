Der Bankenverband fordert eine Entlastung.

Der Bundesverband deutscher Banken fordert eine Entlastung der deutschen Geldinstitute von Zahlungen, die in Zeiten negativer Zinsen fällig werden. Freibeträge für Überschussliquidität seien dringend notwendig, um deutsche Banken wieder zu stärken, sagte der Präsident des Bankenverbandes Peters.



"Rund 7,5 Milliarden Euro zahlen die Institute in der Eurozone zurzeit jährlich an Strafzinsen", sagte er weiter. "Das schwächt die Banken und ist nicht akzeptabel."