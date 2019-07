Auch Unternehmen sehen viele Chancen in dem Megaprojekt. So hofft der Online-Versandhandel Jumia auf die Erweiterung des Marktes, wie Geschäftsführer Sacha Poignonnec erläutert: "Das, was alle [unsere] Verkäufer wollen, ist, die Konsumenten in mehreren Ländern zu erreichen. Wir sind heute in Kenia und warum sollten kenianische Verkäufer ihre Produkte nicht auch in Uganda, Ruanda, Tansania oder sogar Nigeria verkaufen können?"