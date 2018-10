Wir sagen: Kümmere dich erstmal um die Hebammen, um die Lehrer, um die Landwirte. Und dann heben wir erst in den Weltraum ab. Hubert Aiwanger

Anders als die CSU wollten die Freien Wähler mehr auf die Themen der "kleinen Leute" eingehen und sich mehr um Alltagsthemen kümmern, sagte der Freie-Wähler-Chef. Statt dem von Ministerpräsident Markus Söder verkündeten Weltraumprogramm "Bavaria One" solle es nach dem Willen der Freien Wähler erstmal um die Belange der Menschen gehen. "Wir sagen: Kümmere dich erstmal um die Hebammen, um die Lehrer, um die Landwirte. Und dann heben wir erst in den Weltraum ab." In Bayern müsse laut Gesetz innerhalb von vier Wochen eine Regierung stehen. "Sechs Monate Diskussionen wie in Berlin funktioniert hier nicht."