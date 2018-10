Hubert Aiwanger war Spitzenkandidat der Freien Wähler in Bayern. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hätte als Koalitionspartner der CSU in einer neuen Bayerischen Regierung gerne drei Ministerien. Das sei "realistisch", sagte er dem Radiosender Bayern 2. Dass sich die CSU stattdessen mit den Grünen einige, hält er für unwahrscheinlich.



In die Verhandlungen gehen die Freien Wähler mit festen Vorstellungen. So müsse die CSU "von einigen Größenwahnprojekten" runter wie dem Raumfahrtprogramm Bavaria One. "Wir werden jetzt auch nicht kuschen", so Aiwanger.