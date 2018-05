Mesale Tolu aus Untersuchungshaft entlassen Quelle: Can Merey/dpa

Nach mehr als sieben Monaten Untersuchungshaft in der Türkei hat sich die deutsche Journalistin Mesale Tolu erleichtert über ihre Freilassung gezeigt. "Ich bin müde, aber glücklich", sagte sie in der Kanzlei ihrer Anwälte in Istanbul.



Sie äußerte die Hoffnung, dass auch "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel freigelassen wird. "Wir sind beide Journalisten, die dem Staat ein Dorn im Auge sind", sagte die 33-Jährige. "Ich hoffe, dass auch er so bald wie möglich seine Freiheit genießen kann."