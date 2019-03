Der Journalist Billy Six. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der deutsche Journalist Billy Six ist nach viermonatiger Inhaftierung in Venezuela zurück auf dem Weg nach Deutschland. Das verlautete aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. "Wir sind froh, dass der Fall Billy Six nach intensiven Bemühungen eine positive Entwicklung genommen hat", hieß es.



Zuvor hatten die Nichtregierungsorganisation Espacio Publico via Twitter mitgeteilt, dass Six in Richtung Deutschland unterwegs sei. Six war am Freitag unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden.