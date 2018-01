Direkt oder indirekt hängen Millionen amerikanische Jobs am Handel mit Mexiko - Zulieferteile aus dem Süden, so ein Washingtoner Think Tank, machen viele Exporte aus den USA in den Rest der Welt erst erschwinglich. Die Beratungsfirma Boston Consulting warnt für den Fall einer Aufkündigung von NAFTA vor dem Verlust von 50.000 US-Jobs allein in der Autoindustrie und einer Verteuerung amerikanischer Autos um bis zu 1.100 Dollar. Schließlich ist der Hauptwettbewerber der USA in Asien zu suchen und nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft: China vor allem. Auch der Freihandel mit Kanada, schon lange vor NAFTA bilateral vereinbart, zeigt ein Handelsdefizit der USA - allerdings erheblich geringer als mit Mexiko. Hier gibt es vor allem Streit um die Stahlindustrie, aber auch die Land- und Forstwirtschaft - und dies wird ebenfalls Verhandlungsthema sein.