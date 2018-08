Am Freitag hatte Trump in Da Nang gesagt, die USA böten jedem einzelnen Land bilaterale Handelsabkommen an. Von multilateralen Abkommen halte er nichts, sie seien zum Nachteil der USA. TPP sollte rund um den Pazifik die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Der Vertrag über die Transpazifische Partnerschaft (TPP) war im Februar 2016 in Auckland unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Es sollte ursprünglich im Februar 2018 in Kraft treten.