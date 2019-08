Ein Regionalzug der Deutschen Bahn. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, fordert Freifahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln auch für ehrenamtlich engagierte Menschen. "Freifahrten in Bus und Bahnen für engagierte Menschen im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements wäre ein sehr gutes Signal", sagte Zimmermann.



Bürgerschaftliches Engagement sei "gelebte Demokratie" und leiste einen "unverzichtbaren Beitrag" zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hintergrund sind geplante Freifahrten für Soldaten in Uniform.