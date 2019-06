Dem voraus gegangen war eine beispiellose Welle der Solidarität: Mahnwachen für den verhafteten Journalisten vor dem Innenministerium am Wochenende; drei große Tageszeitungen, die am Montag mit dem Titel "Ich bin, Wir sind Iwan Golunow" titelten, und innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren.



Wirklich überraschende Ausmaße erreichte die Unterstützung, als selbst Moderatoren des kremltreuen Staatsfernsehens Zweifel an dem Vorgehen im Fall Golunow äußerten.