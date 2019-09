US-Präsident Donald Trump

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat Herkunftsländern ausländischer Kämpfer der Terrormiliz IS mit Konsequenzen gedroht, sollten sie ihre in Syrien gefangen genommenen Staatsbürger nicht zurücknehmen.



"Irgendwann werde ich sagen müssen, es tut mir leid, aber entweder nehmt Ihr sie zurück, oder wir werden sie an euren Grenzen freilassen", sagte Trump am Rande eines Treffens mit Australiens Premierminister Scott Morrison. Er kritisierte, bislang verweigerten europäische Staaten die Rücknahme.