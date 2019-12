Ein Zirkel und ein Winkel, die Symbole der Freimaurer. Archivfoto

Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Das Deutsche Freimaurermuseum in Bayreuth hat 203 von den Nationalsozialisten geraubte historische Bücher zurückerhalten. Damit stelle sich die Bayerische Staatsbibliothek ihrer Verantwortung für ihre Verstrickung in NS-Unrecht, sagte Generaldirektor Klaus Ceynowa bei der Übergabe in München.



Es handelt sich um Bücher über Freimaurerei und Rituale, um Festschriften, Verzeichnisse der Logen und andere Literatur. Auch poetische und dramatische Werke sind darunter. Die Nazis hatten sie beschlagnahmt.