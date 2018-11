Im Prozess um die Entführung des Milliardärssohns Markus Würth hat das Landgericht Gießen den 48 Jahre alten Angeklagten freigesprochen. Nach Würdigung aller Indizien blieben "Zweifel an der Täterschaft", sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag. Es gebe sogar "schwache" Hinweise, die in die entgegengesetzte Richtung wiesen.