Ein italienisches Gericht hat zwei Männer in einem Vergewaltigungsprozess mit der Begründung freigesprochen, das mutmaßliche Opfer sei gar nicht ihr Typ gewesen, die Frau habe "männlich" ausgesehen. Aktivistinnen demonstrierten deswegen vor dem Gericht in Ancona.



Der Freispruch war bereits im Jahr 2017 erfolgt. Die Begründung wurde aber erst vor Kurzem bekannt, als Italiens oberstes Gericht einen neuen Prozess anordnete. Der Fall soll nun vor einem Gericht in Perugia neu verhandelt werden.