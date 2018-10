Gewinner der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen strahlen. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die dicksten Kürbisse scheinen in Bayern zu wachsen. Deutschlands schwerstes Exemplar kommt nämlich erneut aus dem Freistaat: Das Exemplar vom "Team Heavy West" aus Schönebach bei Augsburg brachte bei der deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg 795 Kilogramm auf die Waage.



Damit sicherte sich das Züchter-Duo Robert Jaser und Norbert Mitschke im zweiten Jahr in Folge den Titel, wie Organisator Stefan Hinner sagte. Der deutsche Rekord von 901 Kilogramm wurde allerdings nicht geknackt.