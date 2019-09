Nun könnte man denken, dass zumindest eine Skepsis dem Phänomen "Freitag, der 13." gegenüber weltweit verbreitet ist. Was nicht stimmt. Aus welchen Gründen auch immer hält man zum Beispiel in Italien Freitag, den 17. für einen Tag, an dem Unglück droht - und in Griechenland ist es Dienstag, der 13. Zumindest in den USA ist dieser Aberglaube nicht ganz unbekannt - was vielleicht auch den Erfolg der Horrorfilmserie "Freitag, der 13." erklärt. Interessanterweise sind zwischen 1980 und 2009 insgesamt zwölf Streifen aus der Reihe in die Kinos gekommen. Was ist mit Teil 13? Kommt der nun oder wird das gleich Teil 14, weil sich die Produzenten selbst vor der Zahl gruseln?