Richard Freitag Quelle: zdf

Skispringer Richard Freitag hat beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Sachse setzte sich in dem auf einen Durchgang verkürzten Wettkampf vor seinem Teamkollegen Andreas Wellinger und dem Norweger Daniel Andre Tande durch und baute seine Führung im Gesamtweltcup aus.



Freitag segelte auf 145,0 m und holte den siebten Weltcup-Sieg seiner Karriere, schon am vergangenen Wochenende in Nischni Tagil hatte er hinter Wellinger für einen Doppelerfolg gesorgt.