Quelle: ZDF

Die deutsche Skisprung-Medaillenhoffnung Richard Freitag hat sich mit einem herben Rückschlag in Richtung Olympia verabschiedet. Einen Tag vor der Abreise nach Pyeongchang belegte der Sachse bei der Generalprobe in Willingen nach zwei schwachen Sprüngen nur Rang 28 beim Sieg des Norwegers Johann Andre Forfang und verlor die Führung im Gesamtweltcup an Polens Kamil Stoch.



Forfang setzte sich mit 147,5 m und 144,5 m (271,4 Punkte) vor Stoch (269,4) durch, Dritter wurde Stochs Landsmann Piotr Zyla. Freitag sprang 128,0 und 118,5 m. Bester Deutscher war Markus Eisenbichler auf Rang sechs.