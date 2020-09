Der Winterschlussverkauf beginnt.

Quelle: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Der freiwillige Winterschlussverkauf beginnt offiziell an diesem Montag (27. Januar). "Besonders bei den Modehäusern müssen in diesen Tagen die Lager geräumt werden, um Platz für die Frühjahrsmode zu schaffen", teilte der Handelsverband mit.



Der Verband schätzt, dass sich etwa drei Viertel der Einzelhändler an der Rabattaktion beteiligen. Diese können seit vielen Jahren jederzeit mit Rabatten werben - und nutzen den Winter- und Sommerschlussverkauf als Werbeaktion.