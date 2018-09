Auch wenn es in Deutschland allgemein einen sehr hohen Fernsehkonsum gibt, so ist TV nicht in jeder Lebensphase die häufigste Freizeitaktivität. Es sind vor allem ältere Menschen, die regelmäßig sehr viel Fernsehen schauen. Dagegen hören Familien mit Kindern in ihrer Freizeit am liebsten Radio. Insgesamt geben 90 Prozent der Deutschen an, in ihrer Freizeit regelmäßig Radio zu hören.