700 Jahre alter Schädel in Australien. Symbolbild

Baden-Württemberg will nach Angaben des Wissenschaftsministeriums zehn Schädel an Australien zurückgeben. Die Schädel indigener Australier waren um 1900 nach Europa gelangt, wo sie "wissenschaftlichen Zwecken" dienen sollten.



"Wir sehen uns in der Verantwortung, angemessen mit den menschlichen Überresten umzugehen und sie zurückzugeben, damit sie beerdigt werden können", sagte Wissenschafts-Staatssekretärin Petra Olschowski. Für die Übergabe reist eine australische Delegation nach Stuttgart.