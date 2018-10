Dabei steckt hinter dem Streit eine komplett andere Politikauffassung. Netanjahu hatte vor einigen Wochen argumentiert, dass sich in der Geschichte nur die Starken durchsetzen und die Schwachen eben verschwinden würden - also müsse man auch so handeln. Von der "Win Win"-Philosophie Merkels hält er ebenso wenig wie Trump - der prompt und unter erfolglosen Protest auch der Bundesregierung die US-Botschaft nach Jerusalem verlegte. Mit dem auch in Israel umstrittenen Nationalitätengesetz wird das vereinte Jerusalem kurzerhand zur Hauptstadt eines jüdischen Nationalstaates erklärt - obwohl die Palästinenser Anspruch auf den Ostteil der Stadt erheben. Hier prallen der Anspruch auf unilaterales Handeln mit Merkels multilateralem Ansatz zusammen. Die Freunde sind sich also in grundsätzlichen Fragen fremd, auch wenn Netanjahu Merkels Kampf gegen Antisemitismus preist.