Rafael Nadal bei den French Open

Quelle: imago 40717469

Rafael Nadal hat zum zwölften Mal die French Open gewonnen und sich einen Grand-Slam-Rekord gesichert. Der 33 Jahre alte Spanier entschied in der Neuauflage des Vorjahres-Finals das Endspiel in Paris gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 für sich. Nach 3:01 Stunden nutzte er den zweiten Matchball. Nadal ist damit der erste Profi der Tennisgeschichte, der zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewonnen hat.



Thiem verpasste den zweiten Grand-Slam-Triumph eines Österreichers nach Thomas Muster (French Open 1995) und seinen ersten Sieg in Paris gegen Nadal.