Aktuell gab es Deutschlandweit nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft 2017 insgesamt knapp 2.000 Krankenhäuser. Darunter sind die privaten Kliniken ebenso enthalten wie öffentliche Krankenhäuser von Kommunen und Gemeinden, Universitätskliniken oder gemeinnützige Häuser etwa von kirchlichen Trägern oder dem roten Kreuz. Dabei lässt sich über die vergangenen Jahre ein Strukturwandel feststellen: Ist die Zahl öffentlicher Krankenhäuser geschrumpft, so steigt die Anzahl von Krankenhäusern in privater Trägerschaft, wie die Helios-Krankenhäuser, an.



Zum Klinikbetreiber Fresenius Helios gehören in Deutschland 86 Krankenhäuser und 125 Medizinische Versorgungszentren. Hinzu kommen noch knapp 50 Krankenhäuser und knapp 60 ambulante Versorgungszentren in Spanien. Das Unternehmen hat 2018 fast neun Milliarden Euro umgesetzt. Damit ist Fresenius Helios einer der führenden privaten Krankenhausbetreiber in Europa.