Menschen trauern um die Opfer des Massakers. Archivbild

Quelle: Ernest Coleman/ZUMA Wire/dpa

Der Schütze von Dayton im US-Staat Ohio, der am 4. August neun Menschen erschoss, hatte nach Angaben von Ermittlern vor der Tat Unterstützung. Ein Freund hat für ihn wohl Schutzwesten und Waffenzubehör gekauft.



Der Schütze hatte in 30 Sekunden neun Menschen getötet, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Wie der Täter zuvor in El Paso, der in einem Einkaufszentrum 22 Menschen tötete, verwendete er eine Art Sturmgewehr. Seit den Massakern wird in den USA über eine Verschärfung des Waffenrechts debattiert.