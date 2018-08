Rettungskräfte im Einsatz. Quelle: Zeitungsfoto.At/APA/dpa

In den österreichischen Alpen ist ein 25 Jahre alter Bayer in einer Lawine ums Leben gekommen. Die Schneemassen begruben ihn und seinen 26 Jahre alten Freund. Der Freund wurde noch nicht gefunden.



Der 25-Jährige konnte zunächst noch geborgen werden, bevor er für tot erklärt wurde. Sein Freund, der auch aus Bayern stammt, lag weiter unter den Schneemassen. Aus Sicherheitsgründen unterbrachen die Einsatzkräfte am Abend die Suche nach ihm an der Unglücksstelle bei Kals am Großglockner.