Krüger: Noch nie in der Menschheit spielten Freundschaften eine so große Rolle. Die Bindung an die Herkunftsfamilie geht zurück und auch in einer Liebesbeziehung pflegen wir eigene Freundschaften. Dabei hat sich in den letzten Jahren vor allem eine sehr konkrete Freundschaftskunst entwickelt: Wir lernen, wie man Konflikte klärt, wie man eine Beziehung lebendig hält und wie man auch größere Freundschaftsgruppen pflegt.