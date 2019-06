Greta Thunberg bei einer Klimaschutzdemo in Wien. Archivbild

Quelle: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Protestbewegung Fridays for Future erhalten den Amnesty-Menschenrechtspreis. Die Klimakrise sei auch eine Menschenrechtsangelegenheit, teilte die Organisation mit. Menschen im globalen Süden könnten am wenigsten dafür, seien aber am stärksten betroffen, zitierte Amnesty Thunberg.



Mit dem sogenannten Ambassador of Conscience Award ("Botschafter des Gewissens"), ehrt Amnesty International Persönlichkeiten, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen.