Fridays for Future - Pflanz-Demo in Dortmund (Archiv).

Quelle: Marius Becker/dpa

Die erste bundesweite Tagung der Fridays-for-Future-Bewegung geht an diesem Sonntag in Dortmund zu Ende. Seit Mittwoch haben sich etwa 1.700 Klimaaktivisten beim sogenannten Sommerkongress darüber ausgetauscht, wie das Weltklima am besten gerettet werden kann und was sie selbst dazu beitragen können.



Insgesamt standen etwa 200 Workshops, Podiumsgespräche und Arbeitsgruppen auf dem Programm. Der Kongress fand in einer Parkanlage statt. Viele Teilnehmer übernachteten in Zelten.