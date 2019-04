Antoni: Bei der letzten Demo sind ziemlich viele aus meiner Klasse mitgegangen. Das hieß dann aber auch, dass der Unterricht ziemlich vernachlässigt wurde.



heute.de: Wie ist es denn in der Schule, während die Mitschüler auf der Demo sind?



Antoni: Ich glaube, unser Lehrer findet es gut, dass sie sich da beteiligen. Aber was den Unterricht angeht, geht es nicht so richtig voran, weil einfach nicht so viele da sind.



heute.de: Das heißt, wenn alle da wären, würde der Unterricht anders verlaufen?



Antoni: Ich denke schon. In Biologie zum Beispiel haben wir relativ wenig aufgeschrieben und nur einen "Spaß-Versuch" gemacht. Ich glaube nicht, dass wir das gemacht hätten, wären die anderen nicht weg gewesen.