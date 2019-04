... ist Vizepräsident des beratenden Ausschusses des UN-Menschrechtsrates. Von 2000 bis 2008 war er erster UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Ziegler hat an vielen Orten der Welt gesehen, wie Hunger Menschenleben zerstört. In zahlreichen Büchern ruft der Schweizer Soziologe dazu auf, die "kannibalische Weltordnung" zu stürzen und eine Welt der sozialen Gerechtigkeit zu errichten. In seinem aktuellen Werk "Was ist so schlimm am Kapitalismus?" fordert er seine Enkel und deren Generation zur Revolte gegen ein "unmenschliches System" auf.

