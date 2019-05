Nur "Bio zu kaufen" sei nicht genug, sagte ein Vertreter der Studierenden der Hochschulen und Universitäten: "Wir müssen raus aus den Hörsälen und zurück auf die Straße, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben."



Nach der Großdemonstration in Berlin mit 25.000 Teilnehmern Ende März mit der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg an der Spitze hatten sich die wöchentlichen "Klimastreiks" in der Bundeshauptstadt zuletzt auf etwa 500 Beteiligte eingepegelt. Vor der Europawahl hatten die derzeit mehr als 230 "Fridays for Future"-Ortsgruppen bundesweit deshalb in den sozialen Netzwerken noch einmal stark zur Teilnahme an diesem Freitag mobilisiert. Große "Klimastreiks" gab es unter anderem auch in Düsseldorf, Leipzig, Bielefeld und Dortmund.