Ich bin da zurückhaltend optimistisch. Auf der einen Seite steht die große Hoffnung, dass sie sich beteiligen, denn Dreiviertel sind der Demokratie gegenüber positiv eingestellt. Auf der anderen Seite steht aber auch, dass sich diese Mehrheit im Europäischen Parlament nicht ausreichend repräsentiert fühlt. Hinzu kommt, dass die Zahl derer wächst, die deutliche Kritik an der Demokratie üben. Und: Etwas mehr als zehn Prozent der jungen Europäer wissen nicht, ob sie bei der Europawahl überhaupt wahlberechtigt sind. Diese Zahlen haben wir für die Studie "Junges Europa" der Tui-Stiftung noch im Februar erhoben, also in der Zeit, in der die Mobilisierung von Greta Thunberg bereits in vollem Gange war.